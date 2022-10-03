搞笑團體《浩角翔起》成員阿翔和妻子Grace結婚多年，育有2女1子，他們家庭生活甜蜜，不時可以在他們的社群平台看見家庭日常。昨（2）日，Grace在臉書上PO文表示，阿翔在看到兒子的考卷後「整個背影發抖」，同時，她也將布朗尼的考卷公開，直說：「皮在癢了。」引網友笑翻。

阿翔與Grace夫妻倆一起走過風雨維繫彼此感情，過去Grace曾表示「生活中每天都練習『起碼』兩個字，逆境中的我們，最『起碼』還擁有『孩子們可愛的笑容』，媽媽我『起碼』可以睡到自然醒！」正向思考帶來滿滿活力，讓Grace能拋開過去，直面未來。而現在傷痕慢慢撫平，一家人笑料百出的日常，在兩人的社群平台中，已經不在少數。

Grace 昨（2）日在社群平台PO文表示，老公阿翔在幫兒子「布朗尼」整理書包時，整個背影都在顫抖，「不知正面是偷笑還是落淚？」同時，她也PO出了兒子的考卷，原來是因有一題要用「……看起來……」照樣造句，結果兒子竟寫出：「爸爸拍著妹妹的背，她看起來不耐煩。」意外道出兒子看家中成員的真實相處模式。

Grace分享讓阿翔顫抖不已的罪魁禍首。（圖／翻攝自Grace臉書Out Of Control 媽咪Grace）

對於布朗尼充滿童趣的答案，Grace巧用「兒子，你看起來應該是皮在癢了」回擊。網友也深有同感的紛紛留下被小孩打敗的造樣造句，像是「我看起來好好笑」、「我家媽媽不但老還很自戀」、「家裡有兇巴巴的爸爸，母老虎的媽媽和帥氣的我。」感嘆家家有本難念的經。