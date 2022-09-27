女星鍾欣怡昔日以拍攝電信廣告爆紅，在2014年與知名製作人孫樂欣結婚後，陸續生下1女1子，近年也淡出演藝圈轉戰電商，但還是樂於在社群分享生活點滴，有一票死忠粉絲支持；最近鍾欣怡大方曬出運動內衣實穿照，C罩杯好身材快撐爆，腋下還擠出肉肉，讓她無奈曝實情，「我老公硬說我是S號」。

鍾欣怡27日在臉書更新近況，上傳一張運動內衣的實穿照，大方透露自己平常穿M號，但她的老公卻堅持認為她是S號；結果穿上S號的鍾欣怡，不僅胸前兩粒看起來要撐爆內衣，腋下還被擠出肉，讓她連拍照都得小心翼翼的，無奈向老公喊話，「你是何居心啊～～～我就問」。

不過，鍾欣怡也悄悄承認，「我本來也以為我可以塞進去」，沒想到腋下的肉會炸出，她也毫不掩飾地說，「肉肉炸得很真實吧」，還稱這是女人的困擾；其實鍾欣怡擁有C罩杯好身材是眾所皆知的，升格人妻、人母後更是不吝嗇秀出自身優勢，讓人看了臉紅心跳。

鍾欣怡和孫樂欣結婚8年，婚後育有一對子女相當幸福，而她之前也曾透露老公符合她心中好男人3要件，「真正的老公，是連你的家人也一起愛、把你的家人，當作自己的家人！珍惜彼此、往好的方向一同走去」。