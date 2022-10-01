日本即將開放自由行，台灣也將在10月13日起實施入境「0＋7」，不少民眾準備衝去日本玩。一名網友表示，預計明年過年要帶小孩去東京，但在規劃行程的時候卻遇到了困難，因為必須要先調查景點是否還在，貼文引起網友討論，不少在日本的網友透露，秋葉原、中野和台場許多店家都倒了，有帶孩子的話，不妨安排迪士尼一日遊，或是河口湖一日遊，看看富士山也不錯。

一名網友日前在PTT上發文說，明年過年規劃久違地日本東京之旅，但在規劃行程的時候，遇到了不少困難，因為在安排景點的時候，必須先一一確認景點是否還在，本來想要去中野挖寶看動漫和手錶，但有網友卻透露那邊已經大不如前。

該網友表示，由於這趟東京之旅會帶小孩一起去，所以想要來安排台場一日遊，大江戶溫泉已經收起來了，因此只能去逛富士電視台，因此想詢問大家有沒有推薦適合小朋友去的景點？或是應該改成是橫濱一日遊比較有趣。

貼文引起網友討論，不少在日本當地的網友表示，受新冠疫情影響，秋葉原、中野和台場許多店家都已經倒了，「說到動漫，秋葉原的虎之穴實體店已結束營業」、「中野還好，秋葉原店倒很多」、「好了，靠我們台灣人去拯救中野了」、「我現在人在東京，台場只剩商業設施」、「中野在疫情前店就已經慢慢少了，現在應該更慘」。

另有不少人則建議說，對於小朋友來說，會最喜歡的景點應該是迪士尼吧？「迪士尼海洋也很值得去，小學生都會很喜歡的」、「小朋友當然去迪士尼」、「迪士尼建議可以去一天！」或是去河口湖也不錯，富士山很漂亮。