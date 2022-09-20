羅文裕日前飛日本參與「台灣吉日生活節」演出。（大賞門文化）

羅文裕飛日本演出順道探訪景點。（大賞門文化）

羅文裕受中華文化總會之邀上週飛往日本東京，參加9月17、18日2天於上野恩賜公園舉辦的「台灣吉日生活節」壓軸演出，他特別提早3天啟程，原來他心中有個秘密企劃，聯手在東京發展的音樂人朋友，用台語、客語、日文3種語言錄製國民歌曲〈淚光閃閃〉，以邊玩邊拍的方式，在東京近郊拍攝音樂錄影帶，不但做為台日友好的一個紀念，也首將此曲帶入客語領域。

羅文裕表示玩音樂以來，JPOP（東洋流行歌曲）一直是許多音樂人的養分和目標，「我自己也超愛桑田佳祐、玉置浩二、小田和正、中島美雪等創作歌手的作品」，他用3種語言方式翻唱〈淚光閃閃〉，希望大家都喜歡。

羅文裕特別感謝有好友當地陪，用開車方式深入東京近郊，沿途看到美景就下車拍起MV，頗有一把吉他走天下的感覺，走走停停很是愜意；朋友除了親自下廚招待，更帶他們一行人大啖和牛燒肉，有趣的是，喜歡吃冰的羅文裕，看到日本超商中琳瑯滿目的冰品，居然買了20幾種想跟朋友大快朵頤，並拍成開箱影片，無奈五臟廟已大飽和，而且不小心失算睡著，結果一樣都沒吃到，只好留在朋友家的冰箱，被老友說：「不要害我肥死。」