俄羅斯總統普丁簽署了軍事動員令，凡是有作戰經驗的後備軍人都將被徵召入營，預計將編組一支30萬大軍來投入俄烏戰場。或許這場戰役來得又快又急，但卻無法速戰速決，所以這個命令一頒布之後，各大城市出現反戰示威群眾，更有人因此遭到逮補。

回顧俄羅斯建國史，大小戰役不計其數，1948、1958及1961年的柏林危機，1962年的古巴導彈危機，長達13年的兩次車臣戰爭及耗時20年的阿富汗戰爭，均未曾出現過集體動員命令，本次普丁的決定，顯見這場戰事不會這麼簡單結束，兩國和平的曙光何時到來，看來還有的等待。

俄烏兩國一舉一動或可供兩岸借鏡。國防部在今年1月1日成立全民防衛動員署，並陸續規畫在2024年前增編8個旅級單位，來擴充新兵訓練及教育召集能量。依照全動署呈報立法院的評估報告，目前後備軍人依法編管人數為224萬，並指出若台海發生戰爭，第一波被動員人數將達33萬人，彈丸之地的寶島台灣屆時恐淪為草木皆兵的戰場，對比俄羅斯人口數的動員，台灣動員比例實在高得嚇人，也坐實蔡政府執意與對岸武力抗衡的謀畫。

美國更是時不時以挑釁言論挑動中國大陸敏感神經，拜登接受媒體專訪加碼表示：「台灣受到攻擊，美國必會出兵協防台灣。」難道兩岸只剩下非戰不可的死路一條嗎？為何捨和平途徑何不由？明明可以談出來又何必打下來！識者以史為鏡、更以現況為戒，射出的砲彈無法再退回槍管，因無謂戰爭而殞命只是白白犧牲。

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