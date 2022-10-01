俄羅斯祭出局部動員引發全民出逃的騷動，普丁昨日開會討論政府執行徵兵過程罕見認錯，強調必須立即修正，嚴格執行。不過，傳言說可能會將役男人數提高至100萬人，此舉意外讓生殖中心生意興隆，人人搶著凍精，還有業者為了搶客紛紛推出優惠。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，普丁自9月21日下令部分動員後，符合年齡資格的男性公民嚇得舉家逃亡，因為頻頻發生偏遠地區不論老人、學生甚至病人，被活生生抓到前線的情況；如今境內出現前所未見的景象，許多人前往戰區前趕去生殖中心，哪怕只有幾個小時，急的要求把自己的血脈保存起來，萬一一去不復返，至少還能替家中傳宗接代。

動員令伴隨街頭示威、舉國出逃，卻也意外帶起凍精商機，聖彼得堡一間醫療中心甚至推出9折優惠，趁機海撈一筆。位於凱薩琳堡UMMC醫療中心的發言人馬祖羅夫(Dmitry Mazurov)也感到不可思議，表示「以前一個月只會有2、3位客人，現在一天就有6位。」

儘管普丁近期公開承認局部動員出現錯誤，因為當局把具備特殊專業的醫護人員改為步槍兵，重申只有具備軍事經驗的人才會收到兵單，其他人若因此誤遭徵召，則有權申請緩召。