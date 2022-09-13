超商雙雄統一超商(2912)及全家(5903)8月營收出爐，其中統一超8月合併營收256.53億元，再創單月歷史新高，全家便利商店8月合併營收為81.98億元，與7月持平。

受惠於夏季高溫、暑期出遊及節慶商機，統一超及全家8月營收表現不俗，其中統一超因超商本業旺季營收連創新高，帶動鮮食、飲料、糖果等商品結構穩健成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一精工、統一速達等均表現亮眼，有效挹注營收成長，8月合併營業收入256.53億元，年增18.88%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為1899.88億元，年增10.34%。

統一超表示，8月炎熱酷暑，飲品持續熱銷，整合線上線下「飲料夏日大Bingo」活動、超人氣名店飲料大賞及進口飲品優惠活動等，提升買氣；CITY CAFE美式全新升級、CITY PRIMA精品咖啡展店突破5200店、「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出高單價頂級品質的藝伎咖啡等，深耕咖啡品牌、滿足各客群需求，帶動飲料類別成長超過2成；夏季消暑正餐首選的涼麵、冷麵持續熱銷；推出「御飯糰感謝季」、精選各國風味炒麵及拌麵的「麵博覽會」等活動，帶動米飯、麵食類銷售成長；積極耕耘冷凍品、產地蔬果等經營，滿足個人化與小家庭餐食需求等作法，整體鮮食成長超過3成。

截至8月底，7-ELEVEN門市截至111年8月底店數6542家。

在充分掌握夏季高溫與中元中秋商機下，全家8月合併營收為81.98億元，與7月持平，年成長17.7%，全家表示，隨著盛夏高溫季節指數上升，飲料與冰品業績成長近2成，傳統中元普渡需求，在實體店鋪與線上通路的OMO整合操作下，也帶動餅乾零食泡麵罐頭等拜拜商品銷售暢旺，推升整體一般商品的成長達1成5，累計前8月合併營收595.86億元，較去年同期成長8.1%。

差異化鮮食部分，全家於8月推出多款聯名蔬食、夯番薯入料等健康概念新品，致輕食、麵包、飯糰、微波主食等多項品類業績皆有一至兩成的增幅。高溫效應下，Let’s Cafe與私品茶等現煮飲品與冷藏甜點銷售趨勢明顯上揚，而「全家」作為全台最大霜淇淋店，本月Fami!ce再創佳績，人氣芒果口味與米其林主廚監製話題操作奏效，交出業績翻3倍的亮眼成績，助攻整體鮮食成長達兩成。

截至111年8月31日止，全家便利商店總店舖數達4095家。

展望9月，統一超表示，延續國旅補助商機、中秋節送禮旺季，各大電商購物節搶先開跑，並發表全新複合品牌「OPEN!MART」，以及領先業界、推出在地首家元宇宙生活服務平台X-STORE 6全新開幕，更藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，同時OPEN POINT點數折抵代收服務即日起更擴大服務項目達8項，包含原可折抵代收項目(水、電、瓦斯費)及停車費、牌照、房屋、地價稅、監理規費(交通罰緩、強制險罰緩、汽燃費) ，持續架構「超越顧客期待的生活型服務平台」，滿足消費者多樣化需求，營運動能積極向上樂觀可期。

全家表示，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮咖啡茶飲、會員集點都將陸續推出話題新品活動，會員app與EC電商新服務亦將陸續問世，皆可望驅動整體業績。