資誠（PwC Taiwan）參加2022台北國際照顧科技應用展的長照法人館，由侒可創新長照（AnKeCare）主辦、資誠協辦「2022長照機構經營管理論壇」以暢談長照經營策略，掌握2,503億元銀髮商機。

依據經濟部工業局2022年生技產業白皮書，台灣2021年健康福祉產業（包含健康促進與養生福祉領域，與社會福利體系和醫療體系相互支援且不重複）營業收入達新台幣2,127億元，預計2024年將成長至新台幣2,503億元，複合年成長率達5.6％。

衛福部長照司司長祝健芳致詞時指出，疫情對各地長照機構和醫療機構都造成量能的衝擊，而台灣長照機構在工作人員和被照顧者疫苗施打率提升，政府訂定紓困方案協助長照機構恢復營運之下，維繫長期體系穩健。

面對後疫情時代，祝健芳認為，台灣需要翻轉照顧觀念，如2021年疫情期間計488家照護機構及254家醫療機構參與衛福部「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」，以照護機構向單一醫療機構簽約模式，並搭配健保署「視訊診療方案」，活用遠距醫療減少就醫感染風險。未來將持續拓展多元創新照顧模式，比如公寓大廈設置日照中心，與住宿式機構相輔相成，延伸長照2.0的服務範圍。

資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭指出，在衛福部2021年9月6日衛部顧字第1101962253號函釋頒布下，住宿式長照機構收費基準將依據各機構檢具之服務項目及營運成本分析，由機構所在地主管機關進行審核。未來住宿式長照機構業者要提升收費與營運利潤，需思考完整服務項目與創新服務模式，滿足被照顧者需求，進而帶動機構整體價值的提升。

蔡晏潭強調，台灣照顧產業已經從蓬勃發展，逐漸進入規模經濟與微整合時代。長照機構需發展經營特色與提升服務品質，在政府特約收入之外，發展創新照顧自費市場，提升長照產業之整併與規模經濟。

資誠生醫產業合夥會計師林雅慧指出，照顧產業肩負健康福祉的重要性，於財務獲利的同時也兼顧永續發展，是具有未來性的產業。跨產業整合將帶來創新資源與新的成長機會，如引導企業、金融業、醫療業、社會福利機構全面進入長照產業，來補強政府長照資源分配。而跨境整合則能引入國際成功經驗，翻轉既有照護業者的服務觀念，加速融合其他產業的服務及產品。