立委楊曜說黃健忠是他在民進黨內的好夥伴，如當上市長之後，如果需要中央的各項支援，他一定全力以赴幫忙完成。（張茂雄攝）

民進黨提名的馬公市長參選人黃健忠競選總部24日成立，立委楊曜、縣長參選人陳光復、民進黨提名的公職參選人員幾乎全都到場加油，現場大約來了1500位支持者，將文光國中對面的總部擠得水洩不通，展現出黃健忠這10年來，在馬公市村里社區經營的基層實力雄厚。

立委楊曜表示，黃健忠是他在民進黨內的好夥伴，一路上相互扶持鼓勵，這次要大力向鄉親推薦，黃健忠如當上市長之後，如果需要中央的各項支援，他一定全力以赴幫忙完成。

由於黃健忠4年前首度參選馬公市長獲得9349張選票，以些微票數落選，今年捲土重來以「馬公新力量」做為號召，他親切誠懇的彎腰青年形象，特別能打動馬公地區的選民，在4位參選人之中，很有希望異軍突起攻下馬公市長寶座。

馬公市長選舉有4個人參選，國民黨提名前任副縣長呂永泰，在公務體系有不錯的風評，民進黨提名黃健忠，因擔任烏崁社區發展協會理事長推動的靖海宮元宵廟會、武轎活動，以及澎湖大高麗菜比賽，城市行銷能力強、行動力十足的黃健忠，將有能力開創馬公新力量，打造嶄新的社區創生環境。另外無黨籍洪長青、鄭清發基層實力雄厚，不可小覷。

活動中，黃健忠由90歲的烏崁阿嬤與6歲的小女孩陪同進場，象徵黃健忠當上市長之後，將盡心照顧長者與婦幼的決心，他認為澎湖位處離島，許多年輕人遠走台灣打拼，政府要照顧好老人與小孩，讓他們無後顧之憂，同時如做好社會福利工作，也能吸引澎湖青年返鄉服務。