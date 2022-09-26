張弘光創立貝傳媒雜誌，他太太廖璟華目前任職民視電視台，此次投入參選湖西鄉議員，並且和洪添英（參選湖西鄉長）一起跑基層。（張茂雄攝）

無黨籍縣長候選人葉竹林25日前往湖西鄉大票倉龍門村辦理政見說明會，貝傳媒社長張弘光（張俊宏侄子）到場力挺，指葉竹林市長所提出的四個主軸很具前瞻性，無論是高科技焚化爐或最低稅負中心，都對澎湖有非常大的幫助，現在全世界都要求「碳權」，發展綠能是唯一的解決之道。

美麗島前輩張俊宏的侄子張弘光，搬到澎湖已經許多年了，他同時是無黨聯盟主席林炳坤夫人張端美的堂姪，當年並受陳光復幫忙成立貝傳媒雜誌，他的太太廖璟華目前任職民視電視台，此次投入參選湖西鄉議員，並且和陳光復支持的洪添英（參選湖西鄉長）一起跑基層，與綠營的關係良好。

張弘光表示，他建議葉竹林如果當選縣長，應該在縣府內設青年局，並設法增加就業機會，讓年輕人留在澎湖工作。

葉竹林在說明會中說，他與前議員陳進兩一起並肩作戰，在陳癸淼立委任內解決裡正角戰車靶場問題，讓龍門鄉親恢復安寧生活，他強調一個民選首長不但要尊重民意，還要有執行力，30年的服務經驗，讓他最了解民眾心聲及地方需要，請所有的鄉親支持他，讓一個出身貧困家庭、沒有背景，但是很努力的人有出頭天的機會。