澎湖縣政府說明，陳光復在未經議會同意下停建大倉媽祖工程，導致縣府損失2億9500萬，同時遠航「重光開發案」也是陳光復在澎湖留下的爛尾樓之一。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉19日下午至「澎湖媽祖觀光文化園區」視察工程進度時表示，陳光復任內粗暴停建大倉媽祖，讓縣庫損失約3億元，甚至一度想將已鑄妥的銅像融成廢鐵，其思維、行徑類似極權國家獨裁者，因此很多人都在擔心，陳光復當選可能會拆媽祖銅像。

「澎湖媽祖觀光文化園區」第一期銅像工程預計10月20日啟用，賴峰偉19日下午在副縣長洪慶鷲、工務處長薛文堂等人陪同下至園區視察，賴峰偉表示，陳光復是「澎湖媽祖觀光文化園區」的最大障礙，縣府好不容易將堆置在彰化倉庫的媽祖組裝起來，如今園區第二期尚有陳光復引進的遠航「重光開發案」訴訟案，陳光復在澎湖留下一堆爛尾樓，現在還好意思回來選縣長？

賴峰偉說，澎湖有400年歷史，而澎湖人自古以海為業，2019年9月他到彰化瞭解媽祖銅像狀況時，看到媽祖像四分五裂，他有感於媽祖是討海人最主要的心靈寄託，澎湖有全台最古老的天后宮，在地漁民生活又與媽祖息息相關，經與議會充分討論後，因此決定續建媽祖文化園區。

澎湖縣政府說明，2015年3月17日，甫就職83天的陳光復，在未經議會同意下停建「大倉媽祖文化園區」工程，導致縣府損失銅像統包1億7000萬、土方工程6000萬、專案管理1500萬、仲裁賠償5000萬，總計2億9500萬。

陳光復後續對大倉發展置之不理，也讓媽祖銅像流落外地近7年，縣府總共繳交約8百餘萬元高額租金。2020年6月議會通過在不超過原計畫總預算下，運用剩餘的預算額度2.5億，分兩年編列執行組立媽祖地標，並整理周遭環境整體景觀，既不會造成財政影響，又可創造觀光效益。

澎湖縣政府表示，縣府設置媽祖文化園區，是澎湖歷史地位與文化內涵的呈現，銅像豎立後，整合周邊馬公市老街鬧區、篤行十村、觀音亭遊憩園區及金龜頭砲臺園區等景點，並延伸至馬公市重光里，成為觀光客造訪澎湖必遊的景點，帶動休閒旅遊。