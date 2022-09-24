宣誓「五不」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫。（吳建輝攝）

柯文哲致詞時表示，領導者應該是國家安定的力量，不是社會動亂的根源，我們執政黨起心動念的都只有選舉，人民的生活有誰關心。（吳建輝攝）

柯文哲24日彰化行除了帶領全國參選人在玻璃廟前立誓，下午也在員林市正式成立台灣民眾黨彰化縣黨部。（吳建輝攝）

台灣民眾黨主席柯文哲，24日率領台灣民眾黨全國近百位參選人，齊聚彰化鹿港玻璃廟「護聖宮」，在媽祖面前宣誓「五不」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫，台灣護聖宮派出約500人陣頭相挺，還有代表要為民眾「做牛做馬」的牛、馬陣頭，一路前行到玻璃廟前宣示。

柯文哲致詞時表示，我所敬愛的台灣人民，這1、2年來生活過得好嗎，領導者應該是國家安定的力量，不是社會動亂的根源，我們執政黨起心動念的都只有選舉，人民的生活有誰關心，台灣政治最大的問題是，對的事情沒辦法做，錯的事情每天在做，相信潮水退了，人民就會明白真相。

柯文哲說，過去他從事醫療工作看近生離死別，不愁吃穿，但在別人的需要中看到自己的責任，台灣生病了，我們停滯不前，在藍綠惡鬥下不僅沒有進步，只有退步，11月26日這場選舉，是台灣歷史方向的選擇，是台灣社會價值的選擇，這塊土地是我們的家園，要大家一起醫治國家。

柯文哲24日彰化行除了帶領全國參選人在玻璃廟前立誓，下午也在員林市正式成立台灣民眾黨彰化縣黨部，柯文哲說，台灣民眾黨彰化縣黨部在主委張雪如的名言是，「愛是在別人的需要上看見自己的責任」，相信民眾黨會秉持與張雪如一樣的信念，帶領民眾黨開枝散葉，也宣誓台灣民眾黨正式插旗彰化。