王惠美競選總部29日舉辦記者會，發言人張建豐公布，《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查結果出爐，彰化縣總體競爭力大躍進，從去年的排名13，進步到今年的第8名。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美競選總部29日公布《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查結果出爐，彰化縣總體競爭力大躍進，從去年的排名13，進步到今年的第8名，不但擠進前十，更超越人口與資源都遠勝彰化的二個直轄市。選團表示，這份榜單是對彰化縣府團隊過去四年努力的肯定。

王惠美表示，「四年來，鄉親與縣府的努力，讓彰化的未來更有競爭力、更宜居、更永續。」我們用汗水，一步一腳印，為我們的孩子打造更有競爭力、更宜居的美麗彰化。

王惠美競總發言人張建豐指出，對於那些平常漠不關心，鮮少為彰化爭取資源，到了選舉，才用口水抹黑全體縣民的努力，最終是無法獲得認同的。

張建豐說明，除了總體競爭擠進前十、排名大幅進步五名的耀眼成績外，彰化縣在「治安」（第2名）、「生活品質與現代化」（第3名）、「環保與環境品質」（第7名）、「經濟與就業」（第9名）、「教育與文化」（第10名）、「公共安全與消防」（第11名）、、「地方財政」（No.12）等面向，也同樣表現亮眼。

王惠美陣營表示，未來四年，團隊會更加努力，對仍有進步空間的項目，加倍努力，讓「我是彰化人」成為驕傲。