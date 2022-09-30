保安警察第三總隊於彰化、苗栗破獲大宗毒品案，逮捕3名製毒師傅。（保三總隊第一大隊提供）

保安警察第三總隊於彰化、苗栗破獲大宗毒品案，圖為現場毒品反應釜。（保三總隊第一大隊提供）

保安警察第三總隊於彰化、苗栗破獲大宗毒品案，查扣上千公斤成品、半成品及製毒原料。（保三總隊第一大隊提供）

警政署保安警察第三總隊於彰化、苗栗破獲大宗毒品案，逮捕方姓主嫌共3名製毒師傅，並查扣愷他命成品、半成品、原料高達1135公斤，該批毒品若流入市面，足供百萬人次使用。保三總隊指出，製毒集團相當狡猾，利用家禽排糞異味掩蓋製毒氣味，且狡兔多窟企圖製造斷點，增加警方查緝難度，全案日前已遭檢方起訴。

保三總隊第一大隊副大隊長陳建勳表示，警方去年11月接獲情資，經運用大數據分析，掌握以方嫌為主製毒集團，報請彰化地方檢察署果股蔡奇曉檢察官指揮偵辦。經長期蒐證跟監，發現該集團不斷改善製程縮短製毒時間，並於彰化、苗栗地區機動遷移廠房，造成跟蒐查緝困難。

警方發現犯嫌頻繁出入等跡證研判進入製毒製程，認時機成熟且情況急迫，遂進行迅雷收網行動，今年3月16日分別於彰化員林逮捕27歲方姓主嫌、在苗栗銅鑼查獲28歲彭男以及26歲羅男。

警方指出，製毒集團行事低調小心，且將主要製程設於苗栗銅鑼鄉荒郊隱密農場，並藉由飼養雞鴨排泄物掩飾製毒酸臭味，再於彰化進行結晶製程，形成查緝斷點；調查中發現，此案為國內首次緝獲新原料製程，且大幅縮短製毒時間，造成警方查緝上相當難度。

警方於彰化、苗栗兩處共計查獲愷他命成品、半成品及製毒原料共1373公斤，包括成品138.6公斤、反應釜內液態半成品100公斤、各式製毒原料1135公斤、反應釜3座及製造毒品器具1批。這一批若全部製成愷他命成品，市價恐高達10億元。

保三總隊第一大隊指出，該批毒品透過黑幫販毒網絡分層銷售於夜店、特種行業、社會特定族群及青少年同儕間，本次扣案毒品足供百萬人次施用嚴重戕害國人健康。愷他命毒品長期施用將造成不可逆腦神經病變及膀胱纖維化，將終身影響身體健康，國人應遠離毒品交友圈，及不因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。