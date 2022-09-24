當長者重回家中心情激動淚流滿面，思念之情溢於言表(圖/金門縣大同之家提供)

少小離家老大回!長者重踏上家門剎那間淚水盈眶，神情激動(圖/金門縣大同之家提供)

大同之家協助長者回到老宅，一炷清香祭拜祖先，一圓美夢(圖/金門縣大同之家提供)

金門縣政府大同之家啟動「陪長輩回家」之旅，特安排機構內公費養護長者回家團聚、與好友話家常，長者們抵達家門的那一刻難掩心中的激動，喜極而泣，拭淚直說「今日真的很高興，謝謝大同之家的促成，一圓回家的心願」。

新冠疫情何時落幕遙遙無期，金門大同之家機構內多名公費養護長輩，自入住機構後，隨著年齡的日益增長，身體功能也逐日退化，行動不便的他們，外出皆需依靠福祉車和輪椅的輔助，對於近在咫尺的「家」，更是可望不可求。

金門大同之家「陪長輩回家」之旅，由機構工作人員親自陪同2名行動不便的公費長輩返家團圓，讓他們重新踏上心靈的「故鄉」，再次親臨記憶中熟悉的村落、老宅、和廟宇，以及過往歲月的點點滴滴。尤其，回家與家人團聚、話家常，重溫天倫之夢，更是他們心中期待已久心願。

家住湖下的葉姓長輩其於民國97年申請入住大同之家，近二年多，因為疫情的關係，讓他無法自行返家和兄嫂及晚輩團聚，藉由大同之家此次返家活動的推動，讓葉姓長輩回到家鄉湖下和兄嫂、晚輩及鄰里話家常，訴說思念之情。

在協助葉姓長輩返家期間，最讓人感動的一幕是葉阿公在看到了家和親人時，眼淚不自主的一顆顆滴落，那是久違的內心激動和感觸，擦拭不完的眼淚，那是高興和喜悅的淚水。與兄嫂和姪子的團聚，親情的滿足，那是多少身外之物，都無法替代換來的。

另一位家住前水頭的黃姓長輩，於民國102年6月入住機構，自小在水頭村長大的他，年少時離鄉背井，赴台謀生。終身未婚，無子女的他，年老之後，選擇回到家鄉金門入住機構。

在水頭村已經沒有近親的黃阿公說：他已經有4、5年沒有回到村裡，藉由這次機會，讓他可以回到老宅，拈香祭拜祖先，見見同宗的鄰居和鄉親。和家中已經一百多歲的龍眼樹合影，看到結實纍纍的老樹，兒時的回憶，一幕幕重現眼簾恍如昨日。如今，行動不便的他，想要返家一趟，猶如一個遙不可及的美夢。

家屬們說，很久沒有看到親人這麼開心的樣子，這都是因為有大同之家的全程陪伴，讓他們很放心，對於大同之家照護團隊的付出非常感恩。兩位長者也帶著親人、老友們的祝福與圓滿心願的心情回到機構。

金門縣大同之家表示，近年因疫情的關係，人與人之間雖有了安全距離，但親情是沒有距離的；大同之家工作團隊未來仍將持續秉持充實長輩精神生活的服務理念，繼續完成長輩未盡的夢想，彌補遺憾，讓長輩都能開心快樂的渡過晚年。