台南地檢7日將涉嫌殺害2員警的凶嫌林信吾起訴並求處死刑；案發時林信吾殺害員警凃明誠奪走警槍後，見曹瑞傑駕駛巡邏車趕到，5秒內對該車駕駛座連開6槍，又連砍曹員38刀，2名員警因身受重傷、失血過多，先後在中午12時53分、58分不治身亡，相隔5分鐘相繼離世；林被依殺人、竊盜、強盜、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

根據起訴書指出，當時警方獲報機車失竊後，便派曹員駕駛巡邏車搭載員警凃員先行出發尋找失竊機車，巡邏車於抵達台江大道 4 段與北汕尾三路口附近後，凃員徒步前往墓厝周邊草叢，於4分鐘後尋獲失竊機車，便用通訊軟體 LINE語音通話告知正駕車於附近搜尋之曹員「找到了」。

當時林信吾躲在墓桌後方，聽見員警對話，擔心凃員查獲贓車後會發現自己一併查獲，明知凃員並未發現自己，仍基於殺人、妨害公務之犯意，持彈簧刀砍殺凃員，但凃員仍試圖以非致命之方式壓制林信吾，林信吾聽聞警車鳴笛聲後，將凃員警槍奪走。

林信吾見曹員駕車趕到後，於5秒內持警槍對該車駕駛座連開6槍至該槍卡彈，其中1槍擦過駕駛座頭枕，致車輛偏移撞路旁草叢，曹員從巡邏車脫困後下車查看凃員傷勢，並質問持刀接近的林信吾「在做甚麼」，沒想到卻被林信吾持彈簧刀連砍38刀，由於曹員未攜帶槍枝，僅能徒手及辣椒水反抗。

林員附近尋找失竊機車時，聽見巡邏車警報聲時續不斷，察覺有異，抵達案發現場後發現 2 名員警倒臥血泊、性命垂危，立即請救護人員到場急救，但凃員仍因左頸動靜脈切破、切斷、刺入肺臟併大量出血及血胸，曹員則因刺破肺臟及肝臟併大量血胸及氣胸，分別於同日 12 時 53 分、12 時 58 分項既5分鐘內不治身亡。