苓雅分局凱旋路派出所員警於8日巡邏時，見43歲許姓男子駕駛的自小客車違規左轉，員警上前攔查，許男一下車，員警便聞到濃厚酒味，員警詢問許男要前往哪裡，許男回答要返回大樹區的住所，但卻是往市區方向開，許男醉到連家都忘記怎麼回的行徑讓員警感到相當傻眼，員警對許男施以酒測，酒測值為0.62，員警當場依公共危險罪將許男逮捕。

凱旋路派出所員警於行經轄區大順三路、建國一路口時，見許男未依號誌規定左轉，員警隨即上前攔查，盤查過程中，許男渾身散發酒氣，員警便詢問許男是否有飲酒，許男表示自己只是喝水，員警再次向許男詢問，許男才向警方坦承有喝啤酒，事後卻又改稱是喝威士忌，員警再三確認，許男又稱說不知道自己喝了什麼，說詞前後反覆不定。

員警詢問許男要去哪裡，許男表示是要回大樹區的住所，但許男卻一直往市區開，員警對於許男喝到不知道方向、連家都不知道怎麼回的行徑感到相當傻眼，所幸許男行駛過程中未發生交通事故，員警對許男實施酒測，酒測值為0.62，依公共危險罪移送高雄地檢署。

苓雅分局表示，有鑒於中秋連續假期，民眾聚會烤肉飲宴餐敘機會增多，飲酒後駕車風險提升，高雄市政府警察局為確保民眾能平安過節，自9月8日起至9月11日止，啟動「中秋連假防制酒駕專案」，連續4天針對酒後駕車及危險駕駛行為執行取締及防制任務，以展現執法決心，確保市民交通安全。呼籲民眾守法，餐敍或聚會飲酒，應秉持「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，切勿心存僥倖，避免害人害己。

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