吳姓男童父親獲知兒子沒事，趕忙開車到場。（台中市警察局第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

放學沒看見爸爸來接 4歲男童溜出校門急壞師長

4歲吳姓男童中秋連假前夕放學時未見爸爸來接他，未料他竟趁師長不注意溜出校門欲自己走回家，幸在途中被民眾發現報警，警察透過他揹的書包聯繫校方，這才結束這場馬路歷險記，爸爸到場看到男童後脫口「被你嚇到心跳快停止」，也由衷感謝警方的即時援助與熱心照護。

吳姓男童就讀台中市北區漢口路上幼兒園，家住離校3公里的北屯區，9月8日下午4點下課時在大門沒看到家長，竟異想天開想獨自走路回家，趁著老師不注意，單獨踏上他的冒險之路。

就在男童出校園沒多走，就被熱心民眾發現他獨自在北區漢口路徘徊，且周邊並無大人，熱心民眾也將正在街上巡邏的二分局立人派出所員警攔下，告知男童似乎迷路了，員警上前往關懷，詢問男童家住何處？男童瞪大雙眼無法完整表達，僅說他去上學，還是讀四年級，是在向日葵讀書，但如據男童所述的學校離北區甚遠，眼尖的員警發現男童所揹書包上頭寫有幼兒園的名字，趕緊聯繫校方。

校方向警方表示，發現男童不見，大家都急如熱鍋螞蟻在尋找男童，一問才得知男童所述向日葵為該班級名稱，幼兒園並向警方表示，男童爸爸正急切的在學校周邊尋找，一得知找到人立馬趕過去，等待家屬過程中，員警也再三叮囑男童，放學時一定要等到爸媽前來才可以離開學校，一個人容易發生意外，爸爸到場一看到男童無事故後表示「被你嚇到心跳快停止」，由衷感謝警方的即時援助與熱心照護。