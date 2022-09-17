陳家銘與教官、執勤員聯合研擬實際的勤務狀況，並由教官現場示範操作方式，藉此加強員警敵情觀念。（中警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

近期台南殺警案使警察執勤安全議題再次受到廣泛討論與重視，中警二分局長陳家銘日前赴轄內各單位主持勤前教育，與教官搭配現場施教「拋射式電擊器」，期盼員警能更彈性、大膽使用，進而提升員警執勤安全，同時建立執法威信。

現場陳家銘與教官、執勤員聯合研擬實際的勤務狀況、使用技巧及注意事項，並由教官現場示範操作方式，並依據警械使用條例進行案例研討，藉此加強員警敵情觀念；陳家銘表示，員警持續進行體能訓練及情境模擬，可提升危機應處能力，但員警出勤時，應「安全為最優先的考量」，也強調當歹徒或民眾，持有刀械或是危險物品，務必保持一定的安全距離。

陳家銘指出，須制伏歹徒時，電擊器輔助是一個很好的選擇，配合分局快速打擊犯罪警力編組，培養夥伴關係默契快速應處，更能保障第一線員警執勤安全，杜絕憾事發生；若員警能正確、大膽使用槍械，能進而建立執法威信。

陳家銘表示，年底大選將至，增加查察賄選、防制暴力介入選舉等工作，應推動勤務合理編排，才能兼顧治安維護、勤務運作與員警健康，同時確保警察執勤安全。