吳姓女子違規闖紅燈，還把機車騎上人行道停在戶政事務所前，被隔員警攔查開單。吳女説自己要趕著去登記結婚，家人、證人都在等，苦求員警別開單，但員警冷回「那不是理由」並開出1800元罰單。吳女後提行政訴訟，高雄地院認為員警取締執勤合理，駁回吳女之訴，可上訴。

去年11月26日下午，吳姓女子騎車經過鳳山區五甲二路、南正二路口，直接把車騎上人行道，穿過鳳山警分局五甲派出所門口，停在鳳山區戶政事務所第二辦公室門口，遭員警直接攔下開單。

吳女辯稱，自己趕著去戶政事務所登記結婚，家人及證人已經在裡面等她，苦求員警不要開單，但員警強調「辦理結婚登記非屬交通違規告發的裁量範圍」，認為違法屬實，仍開出1800元闖紅燈罰單，並記違規點數3點。

吳女不滿被開單，怒提行政訴訟。吳女指控，當時她趕著去結婚登記，才簽下罰單。員警「未依規定運用蒐證器材」，也不願意拿出派出所門口、區公所、路口監視器畫面證明她有交通違規事實，僅依員警「主觀上自認」目視違規就開罰，認為不合理，要求撤銷罰單。

員警反駁，一般執勤員警對於基本違規項目的觀察較一般人專業，誤判可能性低。員警舉發交通違規，照片、影片並非佐證要件。

高雄地院法官認為，員警目睹吳女違規的過程，並無矛盾及違背常情之處，員警視線也沒有遭遮擋，吳女違規屬實，駁回吳女訴請，全案仍可上訴。