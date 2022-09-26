詐團鎖定8旬老翁當肥羊 派車手充當管家遭警識破

80多歲的繆姓老翁曾被詐騙集團騙了6次，均遭到員警成功攔阻，詐團仍不放棄，改派出車手面交，8月初成功騙得328萬，9月13日又想再騙200萬，但行員看到「常客」上門，立即通知警察，員警發現跟在一旁自稱是「管家」的吳婦形跡可疑，盤查後才知道她曾是詐騙受害人，此次成為「加害人」，訊後依詐欺罪送辦。

警方表示，繆翁7、8月間，多次以匯款、提領現款交付給詐騙集團，老翁還以為是投資，不認為自己被騙，13日繆翁又到羅斯福路一處銀行領錢，行員懷疑繆翁遇到詐騙，立刻通知警方到場，避免老翁積蓄血本無歸。

員警到場後發現繆翁要提領200萬，一旁跟隨一名50歲吳姓婦人，他先自稱是「管家」，要幫忙領錢交給「第三方支付業者」，員警立刻打電話給繆翁的兒子，得知家中沒有「管家」，並從吳婦手機發現與詐騙集團的對話，認定她是幫凶。

警方表示，吳婦供稱，之前也被同一個詐團騙50萬，她經營早餐店，因賺錢不易才想說幫詐團當車手，希望能拿回之前的損失金額，已經成功騙繆翁2次面交，但也沒拿回被騙的錢，反而成為幫凶，現又吃上官司，警方也將追查詐團幕後主使者。