高雄兩名男子凌晨駕車從三民區跑到鼓山區買宵夜和飲料，回程時因違規跨越對向車道及紅燈左轉，被對向的巡邏員警發現後示意停車受檢，開車的男子不但沒有停車，還繼續紅燈左轉想要甩開員警的追緝，並加速開進巷弄，發現是一條死巷才停車受檢。員警在駕駛座踏板目視所及處發現K盤，裡面還有殘渣，隨即將車上兩人帶返所盤查，沒想到乘客座的男子竟從口袋拿出一包白色粉末，支吾地說不出何物，經警檢測後呈現二級毒品反映。

鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、吳軍鋒，於29日凌晨3點左右，巡經鼓山區華榮路時，發現對向一部汽車違規跨越雙黃線又闖紅燈，隨即趨前攔查，但駕駛見狀立即催足油門再度闖紅燈規避攔檢，員警立即鳴笛尾隨。結果不熟悉路況的駕駛一路開進一條死胡同，駕車的男子立刻乖乖下車，笑著解釋因為無照駕駛才會心虛逃跑，員警不敢大意，持槍喝令蹲下後，要求同車的另一名男子下車盤查身分。

男駕車載友買消夜違規拒檢，逃進死巷後遭警查獲K盤，同車男子口袋中又搜出毒品。(葉庭欣翻攝)

男駕車載友買消夜違規拒檢，逃進死巷後遭警查獲K盤，同車男子口袋中又搜出毒品。(葉庭欣翻攝)

駕車的許姓男子(34歲)面對員警詢問車上有無違禁品時，自信地請員警查看，但員警一打開車門就看到駕駛座踏板上的K盤，裡面還有些許殘渣，許男竟辯稱可能是女友的。員警立即呼叫支援警力到場，初步檢查兩人身上沒有致命武器後，將許男及同車的高男(30歲)帶返所進一步查證。乘客高男眼見口袋裡的這一包藏不住了，自己拿了出來，經檢驗這包白色粉末(102.25公克)呈現二級毒品甲基安非他命反應，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另對開車的許男當場開具無照駕駛、逆向行駛及闖紅燈等3件舉發單(合計至少9300元)。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲：「吸毒一時、危害一世」，毒品會對人體器官造成嚴重危害，吸毒者甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，造成嚴重的社會問題。警方將持續透過各項勤務的積極作為，來查緝各級毒品，以確保社會安寧。