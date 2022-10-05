李男違規停車在保大隊部對面，遭員警盤查，當場查獲安非他命。（警方提供）

新北市保安警察大隊巡邏警網本月3日晚間出勤，見對面1輛自小客車違規停車，上面盤查見駕駛神情忐忑，遂目視檢視車內物品，發現排檔桿密合處鬆脫，要求駕駛打開供檢視，果真當場查獲9包安非他命，員警遂將駕駛帶回偵辦。隊部同事見警網在門口就查獲績效，笑說犯嫌「真不長眼」。

3日晚間新北保大一中隊員警欲執行巡邏勤務，走出隊部前往停車場開巡邏車，見1輛黑色自小客車違規停在對面超商前，員警起初以為只是臨停，隨時會開走，但員警從停車場開車出來後，見該自小客車尚未駛離，遂驅車上前查看。

駕駛39歲李男見警盤查，故作鎮定下車讓員警查看車內，員警發現李男眼神閃爍，員警起疑，目光仔細環視車內，隨後發現排檔桿異常突出且鬆脫，遂要求李男打開封蓋，赫見藏有9包安非他命，立即將李男逮捕帶回偵辦。

李男坦承持有毒品，均為自己吸食。偵訊後依毒品危害防制條例將李男移送新北地檢偵辦，後續將追查毒品來源。

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