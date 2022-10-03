地板濕滑臭氣沖天的豆腐工廠非法僱用失聯移工。（翻攝畫面）

移民署專勤隊人員查獲失聯移工。（翻攝畫面）

移民署突擊豆腐工廠 強忍惡臭查獲2名失聯移工

移民署台北專勤隊人員接獲線報，9月22日在北市士林區一處工廠，查獲豆腐工廠負責人違法雇用失聯移工，由於環境髒亂，專勤隊人員強忍惡臭進入工廠，發現2名印尼籍失聯移工居住在貨櫃屋內，2人遭查緝被收容前，也向專勤隊人員大吐苦水「這輩子不敢再吃豆腐了！」

移民署專勤隊人員聯合海巡署偵防分署，上月22日突襲士林區一處豆腐工廠查察失聯移工，發現工廠隱藏在荒郊草叢中，宛如垃圾回收廠的鐵皮屋內，內部更飄出惡臭、地板濕滑，工廠工人還故作鎮定，當作一切正常，專勤隊員拿著手電筒，在陰暗的角落找到躲藏在貨櫃屋的「阿諾」、「阿萬」。

專勤隊人員表示，年近40歲的阿諾，逾期停留1年，而年近30歲的阿萬則是失聯移工，在豆腐工廠打工2個月，遭查獲時，阿萬則說「在這種噁心的工廠做豆腐，以後再也不敢吃豆腐」。但因逃跑後找不到工作，只能在環境惡劣的工廠上班，忍受臭氣沖天，每天日夜顛倒工作12小時，睡在沒有冷氣的貨櫃屋內，回想起誤信朋友，以為脫離合法雇主後可以賺更多，現在後悔不已。移民署現已將2人收容，等候遣送回印尼。

北市專勤隊表示，非法雇主未合法辦理營業登記及環境衛生部分，後續將函送相關主管機關辦理。而非法僱用失聯移工，雇主最高可罰新臺幣75萬元。