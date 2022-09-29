外役監逃犯林信吾殺害2名員警後，為鼓勵員警依法大膽用槍，立法院今針對《警械使用條例》修正草案進行最終協商。其中，針對員警開槍時機，民進黨團一度提出修正動議，列舉遭遇4種情況時可逕行開槍；但經協商，考量此舉恐反過來限縮員警執法，最後敲定不再特別調整槍械使用時機的條文，全案預計明天送院會三讀通過。

現行《警械使用條例》自民國91年修訂迄今，警察人員執行勤務時，一再面臨警械使用要件、時機、應遵守比例原則，及因公涉訟後面臨的究責及賠償問題。隨著殺警案接連發生，立法院上周開議前，朝野就有共識於明天優先三讀通過早在109年5月就送立院審議的修正草案。

政院及朝野黨團的修正版本，經內政委員會審查後，已達共識的條文主要包括新增第十條之三，為讓員警使用警械時無後顧之憂，明訂所屬機關應提供法律協助及諮商輔導。至於員警使用警械的時機，因在委員會未取得共識，因而於今天由朝野進行協商。

立法院長游錫堃今召集協商時，民進黨團提出修正動議，針對警察執行勤務時遭遇危及生命安全時得使用槍械的部分，進一步列出具體開槍時機，包括遭遇致命性武器危害物品或交通工具攻擊狹持脅迫警察時；有事實足以認定有致命性武器意圖攻擊警察時；意圖搶奪警察配槍時；危害警察或他人生命警緊急情況時。

對此，國民黨立委李德維表示，民進黨版本確實是要讓「逕行射擊」更明確化，但其實說到底，就是警察只要判定眼前的情況已影響生命或身體安全，就可直接射擊，「這4個列舉根本不需要」；國民黨團總召曾銘宗也說，這4款列舉確實是互相重複。

時代力量立委陳椒華也直言，修法的目的是要讓員警在生命危急時刻大膽用槍，但如果修正的文字，卻是把「危及」的情況逐一列舉，恐怕會造成員警更不敢用槍。

法務部次長陳明堂則表示，最早的警械條例還要求員警得先對空鳴3槍，但許多時候是慢一秒就死了；雖然不能讓修法變成允許看到黑影就開槍，但列舉的幾個情況確實會讓「逕行射擊」變得有些限縮。

由於行政部門、在野黨均表示疑慮，最終民進黨團並未堅持，最終並未變動警械使用時機的條文。