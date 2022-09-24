30歲的呂姓女子因違規闖紅燈遭到警方攔查，沒想到警方發現呂女不只闖紅燈還邊騎車邊講電話，就連遭到攔停後還堅持把早餐點完才肯掛電話，員警見呂女眼神渙散、精神恍惚，對呂女實施酒測，酒測值達0.41，依違公共危險罪移送偵辦。

苓雅分局成功路派出所員警巡邏時，見呂女大喇喇地從四維路闖紅燈後左轉至中山，員警馬上騎到旁邊按喇叭示意停車，沒想到呂女停車後口中還說著「我要一份鮪魚吐司不要洋蔥、番茄」，讓在場員警大傻眼。

待呂女點完早餐後，員警斥責呂女行為太誇張，呂女還一臉茫然地問「那邊不行左轉嗎？」員警發現呂女眼神渙散、精神恍惚，疑似是飲酒導致行徑荒腔走板，於是對呂女實施酒測，酒測值達0.41，呂女一開始還否認有飲酒，直到酒測值出來才發現事情大條，呂女依違反公共危險罪遭逮，上銬前還問員警「我等等可以回家嗎？」，讓員警相當無奈，最後依法上銬，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

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