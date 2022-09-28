開單不分年齡！有名男子心疼自己小學四年級的女兒，因為「未依專用號誌指示穿越道路」遭警察開紅單，讓他怒批「警察不能用勸導的方式嗎？」、「政府有缺錢缺成這樣嗎？」；對此，警察則表示未來會採用較柔和、委婉的方式來取締，不過孩童違規的部分，將處罰其法定代理人或監護人，本案將另外送達家長告發單。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，他表示昨(27)日晚間9時許，家中小學四年級的女兒，在經過新北市板橋區南雅路的某路口時，因為「未依專用號誌指示穿越道路」當場遭員警開單，對此，他抱怨女兒才小學四年級就被開違規單，讓他不滿表示「警察不能用勸導的方式嗎？」、「政府有缺錢缺成這樣嗎？」，女兒回家後還為此大哭，好像犯了大錯。

小四年級女兒被警察開罰單。（翻攝自臉書爆怨公社）

事件曝光，不少網友認為警察這樣做「小學生真的會留下一輩子的陰影」、「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到」；不過也有網友則表示「這是在救她」、「錯就是錯，何不機會教育？你身為家長沒有自覺嗎？」。

板橋警分局回應網友批評，則表示不論是成年人或是小孩，未依規定穿越馬路或闖紅燈行為，容易發生交通事故，亦造成其他用路人危險，未來也會加強員警執勤技巧，或是同一時間聯繫學童家長，將採用比較柔和、委婉的方式來取締

本案行人違規非屬違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條可勸導項目內容，另依道路交通管理處罰條例第85條之4未滿十四歲之人違規，處罰其法定代理人或監護人，本案將另外送達家長告發單，以完備送達程序。