天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，星二代的身分也讓李嫣從小備受關注，現年16歲的她也隨著年紀增長越來越漂亮，每每有新動態都會引起討論；最近李嫣在IG分享和閨密聚會合照，眼尖網友發現她把頭像換掉，是和一名男子的合照，瘋猜她是否情竇初開戀愛了。

李嫣今年初才因為穿比基尼玩水，被部分網友批評太早熟，甚至有激烈言論稱她「父母太忙碌疏於管教」，但也有粉絲跳出來緩頰，力挺李嫣有選擇自己想穿什麼的權利，更稱讚是父母教得好，才會讓她大方展現十足自信。

李嫣IG換頭像，被瘋猜是否戀愛了。(圖/ 摘自李嫣IG)

近日李嫣在IG上分享與閨密們聚會的照片，臉上的妝容變得更精緻，穿著白色背心，讓她雖然看起來有點成熟又不會少了青春少女氣息，在閨密旁邊也散發出自信氣場；不過，眼尖網友注意到，李嫣換了IG頭像，畫面中除了她還有一名神秘男子，對方只露出一邊的濃眉大眼，讓眾人不免猜測李嫣是否戀愛了。

王菲和李亞鵬離婚後，兩人的女兒李嫣一直都是粉絲追蹤的焦點，無論是在求學近況還是外型都是話題，多次因打扮太早熟或是穿戴昂貴飾品被酸炫富等。