女星吳姍儒是綜藝天王吳宗憲的大女兒，跟著父親腳步踏入演藝圈後，也交了不少圈內友人，最近大S和具俊曄愛得超高調，甜蜜合拍時尚雜誌，成果曝光後更是閃瞎大票網友；吳姍儒同樣被大S和具俊曄合照打動，也罕見吐領悟到的愛情觀「被愛裝不來的」。

大S和具俊曄閃婚一事震驚台韓，兩人的愛情故事更像是童話般夢幻，具俊曄更變成「國民姊夫」深得人心，他們一舉一動都被外界關注；最近大S和具俊曄接受時尚雜誌專訪外，還拍了一系列甜蜜又不失時尚感的照片，立刻引起討論和瘋傳，連吳姍儒都忍不住分享，有感地說出看法。

吳姍儒看到大S和具俊曄甜蜜模樣都被打動，還吐露真心話「被愛裝不來的」。(圖/ 摘自吳姍儒IG)

吳姍儒轉發大S和具俊曄的時尚合照到IG限時動態，被他們甜蜜模樣打動，更罕見吐露愛情觀，「理解愛情就會允許愛情，被愛的人會不小心綻放光芒，裝不來的」，看到被具俊曄寵上天的大S，洋溢幸福的樣子終於好好被愛著了。

而大S和具俊曄的時尚照也在韓國論壇掀起熱議，「哇，徐熙媛太美了，如果她能來韓國拍電影就好了」、「兩個人看起來真的好有愛，我看了都覺得很幸福」、「就算只是照片也能感覺得到他們真的很幸福」、「完全看不出來徐熙媛已經40幾歲，而且還是2個孩子的媽」、「看看徐熙媛的眼神，果然演員就是演員」。