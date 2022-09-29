人氣網紅「肝連妹」（周苗苗）是JKF女郎之一，素人時期在火鍋店上班倩影被拍下，分享到臉書後爆紅，標緻臉蛋加上34E超兇上圍，也讓她被網友封「台版三上悠亞」；近期肝連妹分享扮藝妓美照，還獻出被綑綁初體驗，驚喜炸出核彈級雙峰，讓粉絲嗨喊「想帶回家」。

肝連妹憑藉著美艷外貌，和神似日本AV天后三上悠亞的韻味，在網路上擁有超高人氣，各大社群平台加總超過百萬粉絲，十分驚人；29日肝連妹在IG曬出Cosplay日本藝妓的模樣，畫上精緻的妝容和性感和服，令人害羞的是上身更用紅繩綑綁，畫面不免引人遐想。

近期肝連妹分享扮藝妓美照，還獻出被綑綁初體驗，驚喜炸出核彈級雙峰。(圖/ 摘自肝連妹IG)

照片中的肝連妹被紅繩綑綁，她的核彈級E奶格外顯眼，和服下擺也因跪坐姿勢露出纖細美腿，火辣身材一覽無遺；而肝連妹在提醒粉絲去幫她投票外，還幽默地形容自己是大閘蟹，「請問這隻大閘蟹幾斤？」讓大家看到她風趣的一面。

肝連妹在發文後，也在IG限時動態透露，自己是第一次嘗試被綁，讓網友都熱情嗨喊，「這隻大閘蟹我要了」、「可惡想吃」、「太熟了」、「黃金比例」、「不管幾斤都想帶回家」。