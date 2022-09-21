中華職棒最具話題之一的「龍象大戰」，於上周末在天母棒球場進行三連戰，17日湧進9868人進場，創下本季天母球場觀眾人數新高，網紅「肝連妹」也穿著味全龍復古紅球衣現身球場，傲人好身材搶盡目光，不過還有另一個正妹也引起關注，就是有「最正護理師」稱號的黃靜。

黃靜有「最正護理師」封號，instagram有36.8萬粉絲追蹤，可以說是小有名氣，上周末穿著味全龍紅色球衣現身天母棒球場外野區，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，接著解開上衣扣子，彎下腰讓一對傲人北半球大方見客，還擠出一條深邃事業線，讓網友們看的鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「妳要加入小龍女嗎」、「覺得可以接住球」、「這應該有被攝影機捕捉到吧」、「味全龍支持起來」、「好深，我的眼睛不知道要看哪裡了」、「願美麗動人女神有美好一天」、「好美，絕對是我的頭號女神」、「根本完勝所有啦啦隊」、「穿的有點多不能給滿分」

另外現身天母棒球場還有「台版三上悠亞」封號的肝連妹，只見她穿著經典復古紅球衣，裡面趴配低胸比基尼，兇猛上圍吸引眾人目光，事後還上傳自己在場邊應援的影片，只見她雖著節奏在鏡頭前扭動身軀，上圍更顯得波濤洶湧，還不忘詢問粉絲：「這樣的加油團，你給幾分？」短時間內累積破萬人次觀看。