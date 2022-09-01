味全龍啦啦隊成員君白，擁有高顏值和仙氣般的外貌，讓她在instagram擁有5萬多粉絲追蹤，人氣居高不下，近日在臉書曬出穿著比基尼的辣照，透露搭遊艇去牛奶海玩，心情看的出來相當愉悅，未料昨(31日)發文透露下班後遭到跟車，讓她忍不住喊話：「麻煩請自重」，心情顯然大受影響。

君白昨(31日)深夜在instagram限時動態發文，剛從球場下班的她無奈表示：「騎車風吹雨淋還要被跟車，真的是下班後最ㄎㄅ(可悲)的一件事情」，心情可說是相當無奈，但仍嚴肅告誡對方：「麻煩請自重」，希望類似情況不要再度發生。

君白昨晚從球場下班遭粉絲跟車。(paiii.abm IG)

君白嚴肅告誡跟車粉絲必須自重。(paiii.abm IG)

隨後君白曬出自拍照，只見她戴著被淋濕的安全帽，不僅模樣狼狽，眼神也顯得空洞，看得出來相當疲倦，接著透露為了避免被持續跟車的危險，刻意在外面繞了一大段路，導致時間太晚雨又大卻還沒到家，讓家人不禁擔心安危，紛紛打電話確認狀況，讓她無奈表示：「我只是想早點回家休息而已」，也不忘呼籲粉絲：「希望大家下班後能目送女孩，而不是讓我們要很辛辛苦苦的續遠路、避免被跟後才敢回家」。

君白表示見證大師兄林智勝的298轟，讓她心情一掃陰霾。(paiii.abm IG)

君白隨後也轉發限動，只見她拿著應援毛巾淋著雨邊跑邊跳，接著表示：「回顧今天讓心情重新高漲起來，就是大師兄的298轟」，還開玩笑表示：「這個嗨度跟跑度，一度讓我失焦」，看來心情已經調適好不少。