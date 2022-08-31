中職睽違9年再出現交易案，味全龍總教練葉君璋樂見市場活絡，「如果將來效果不錯，我相信未來會成為另一個趨勢。」他也透露，龍隊「復活」後每年都有人來詢問交易可能性，「但我們現在的狀況還不太適合做這件事，如果過了一陣子出現誰來後這個球隊會有不一樣的機會，相信那時候再做會更有意義。」

葉總認為，亞洲跟美國市場還是不太像，在交易的這件事大家還沒辦法正面去看待，如今交易案睽違9年再度成功，對整個聯盟來講是正面的，未來也可能成為另一個球員流動的趨勢，尤其在加入第6隊台鋼雄鷹後，各隊在選秀會上變數增加，「在不確定性更高的情況下，我相信交易這件事就會變得比較蓬勃。」

以現在龍隊的狀況來看，葉君璋認為還不到提出交易的想法，也不會為了交易而交易，但他透露，從球隊第一年開始進行選秀時，每年都有人來詢問交易的可能性，但龍隊屬於新建球隊、球員也都偏年輕，球隊也有針對球員養成規劃，重點是要把球員一起養成，再來觀察誰來能夠提升球隊，這樣才有意義，「不然要換也換不完，紅西瓜換黃西瓜應該也沒什麼差別。」

葉君璋認為，球員來到新環境或許對球員來說會帶來正面效應，他也以日籍投手正田樹，或是冬盟找來的歲內宏明為例，「不單純只是球隊需不需要，球員換個環境、空氣或許也有不同領悟。」