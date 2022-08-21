味全龍總教練昨天賽後大讚林辰勳、戴培峰2名年輕捕手，認為是看到「國家未來希望」，他認為林辰勳在蹲捕各方面都有進步，但唯一擔心的是，怕他遇到困難時會鑽牛角尖，聽到葉總有這樣的擔心，林辰勳自信的說：「請葉總不用擔心我！有遇到瓶頸我會主動去找他。」

林辰勳昨天首度在一軍賽場與王維中、林凱威等具有旅美資歷的投手搭配，好表現獲得葉總誇讚。今天賽前葉總談到林辰勳再度給予讚美，「以他現在的年紀來說，表現得很好，他年輕、想法乾淨、簡單，但之後一定會遇到些狀況，就看如何解決，能度過自然會成為更好的捕手。」

平時訓練時葉君璋、捕手教練王膺鵬都會為他安排課表，甚至有時候會為他開「特別菜單」，前陣子就特別針對「傳球」這部分加強訓練。

林辰勳透露，之前剛上一軍時，蹲捕時常常被別人盜壘成功，讓他一度恐懼到害怕傳球，後來葉總陪他傳球，告訴他怎麼做動作會順暢，訓練成果也在比賽中展現，他在10、11日連2天抓到統一獅邱智呈、陳傑憲，「抓到兩個腳快的，信心就比較回來了。」

除了在阻殺有進步外，林辰勳在配球也十分靈活，但他笑著說自己配球是「頑皮」，「我算是不按牌理出牌的，到目前為止效果都還不錯，就看可以不錯到什麼時候。」他透露，這樣「頑皮」配球方式從高中開始，穀保家商總教練周宗志知道現在高中畢業就能選秀，會放手讓有潛力的捕手自行配球，藉由比賽磨練經驗。

不過昨天與王維中搭配卻是林辰勳「被搖頭」最多的一次，王維中昨天賽後曾提到「我想要配到的球都有配到，除了幾顆。」林辰勳笑著說：「7局面對高國麟，前面比了幾球他都搖頭，後來我比內角直球他點頭，我就心想不妙，結果就被打安打。被打後他跟我說：『你知道會被打怎麼不叫我投直球？』，我想說前面比了好幾顆他常丟的但都不要。」