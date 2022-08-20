富邦悍將洋投羅力在即將達成本土球員年資前「華麗轉身」，他坦言要做出決定十分不容易，選擇引退最大原因是因為家人，他在受訪時談到家人時也數度哽咽，他強調，並非不喜歡富邦更不是待的不開心，「我現在才意識到，我有多想念我的老婆和我的孩子。」

羅力從2012年離開家鄉來到異地打拚，而促使他來台的最大推手就是他的老婆，當時他原本有想過要退下球員身份，但因為老婆一句話讓他毅然決然從紐約飛到台灣，來到亞洲打球一轉眼就過了10年，心中卻也產生更強烈的思鄉感，讓他覺得無法百分百專心在球場上，所以退休的念頭也越加強烈。

「今年回到台灣時，我才發現自己有多想花時間陪伴家人，原來我這麼想要跟小孩、老婆在一起度過每分每秒。」羅力透露，原本他以為自己從二軍升上一軍後，這樣的感覺可能會慢慢淡忘，「但沒有，這個想法還是持續著，所以我就慢慢做出這樣的決定。」

昨天賽候羅力也在休息室親自告知隊友們自己決定要引退的消息，他坦言，當下要說出口比想像中還要困難，「看著大家的眼睛跟大家說我要退休，但我有義務跟教練、隊友們說，我跟他們說要退休不是因為我不開心、不想在這裡打球，我很享受跟隊友們一起在場上奮鬥的時間，但我真的太思念我的家人了。」

「過去我就時常提到，外籍球員到異地打球不只是人要到，心也要全心全意投入。」羅力說道：「我現在身體狀況很OK，但心已經往思念家人的方向走，不知道人在心不在、沒辦法百分百專注在球場上，所以在這之前做出決定，這也是尊重我的隊友。」

羅力膝下有1個7歲兒子Cameron、1個5歲女兒Blake，隨著小孩年紀越來愈大，他發現時間是很寶貴且無法倒退的，想要無時無刻的陪伴在他們身邊，所以做出決定。對於自己退休的決定，家人們都給予羅力最大的支持，「「他們給了我一個大大的微笑，兒子只有一個要求，他希望我給他一個驚喜，不要特別告訴他，我會在哪天回去。」

來台效力這段時間，羅力曾在2012年、2016年分別幫助Lamigo桃猿和義大犀牛奪下總冠軍，但後來義大易主、改披富邦球衣後，還未嚐總冠軍滋味，這也是他心中最大遺憾，「有的，就是無法為富邦、為蔡家奪下第一座冠軍，如果我不在，其他球員能夠完成這件事，我也會替大家開心！」