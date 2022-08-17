富邦悍將本周只有4場比賽，18日預計推出李子強先發，投手教練林正豐表示，陳仕朋上次先發後身體有些不適，江少慶也可能給予他更多調整空間，但目前尚未確定誰會跳過本周先發，不過肯定的是，本周沒先發的那一位將會扛下禮拜第一戰。

富邦目前先發輪值有羅力、范米特、郭俊麟、江少慶、陳仕朋，由於本周富邦只有4場比賽，上周日就先技術性把郭俊麟降二軍，今天推出洋投羅力先發，明天預計推出李子強。

林正豐表示，陳仕朋上次先發後身體有些不適，不希望有受傷風險就讓他多休息幾天，讓李子強先上，「他也投得很好，可以期待一下新面孔。」至於還未排定的江少慶、陳仕朋若本周未登板則會是扛下周首戰。

總教練丘昌榮坦言，球隊是有討論過是否讓江少慶跳過一次先發，但現在還沒有定案，「但確定的是，他會留在球隊，不會移出10天（指下二軍），會有這個想法是想讓他調整一下，我想他應該也很想趕快把狀況調整回來。」

林正豐則提到，江少慶本季狀況起伏大的問題應該是心理層面居多，導致投球不夠穩定，教練團也有一直協助他、與他溝通，「最重要的還是要自己轉念，不過他確診回來後，有感覺到他投球越來越好。」