統一獅外野手陳傑憲12日在8局提前退場，原因不是因為受傷，而是被蜜蜂叮，這樣的退場原因連總教練林岳平第一時間都摸不著頭緒，他笑著說：「他突然走下來我也不知道發生什麼事，也是第一次遇到。」

8局下守棒打者董秉軒敲出左外野飛球出局，但接下來突然看到陳傑憲指著右後頸，透過轉播鏡頭拍到他的唇語疑似「蜜蜂」，防護員緊急跑上場確認後退場，換上邱智呈接替守備。

賽後「餅總」說明陳傑憲退場原因，確實是被蜜蜂叮到，但第一時間自己有些摸不著頭緒，「我還一直讓邱智呈先不要跨過那條線，後來卻定是蜜蜂叮才換人。傑憲說那隻蜜蜂死在地上了。」

陳傑憲則表示，在8局上場守備時就看到那隻蜜蜂，在董秉軒那個打席時球打出來就被叮，「timing有夠好，如果提早叮還可以喊暫停，也好險球不是打到中外野，不然我追球可能會暈死在球場上。」

他開玩笑的說：「我想那隻蜜蜂可能是女的。」陳傑憲透露，這不是自己第一次被蜜蜂叮，之前在國小時也曾經遭蜂螫，「那時候教練還叫我用自己的尿去敷。」這次因為蜜蜂叮提前退場，退場後也被隊友虧爆，「大家都說你想休息也不是這樣吧！教練也說我是被蚊子咬吧！」