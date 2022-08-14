味全龍14日與富邦悍將僵持到12局，靠著替補上陣的劉時豪敲出致勝安打，以4比3在這場超過4個半小時的大戰中勝出，劉時豪拿下轉披龍袍後首次、也是繼2018年6月2日後再度奪下單場MVP。

此役雙方先發投手都投不滿5局，富邦江少慶4.2局投球中被敲10支安打，但靠守備幫忙僅失3分，無關勝敗；龍隊布里悍「投一休四」再登板，但他僅投4局失3分（1責失）就退場休息。

賽後總教練葉君璋表示，布里悍剛登板時二頭肌有點不舒服但後來有好轉，不過他第1跟4局用球數都超過20球，教練團為了保險起見決定換投。

葉總表示，布里悍的狀況現在還不明朗，但確定的是不會跳過一次先發輪值，只可能延後，「但是否會更嚴重還是要明天才知道。」

此役龍隊有不少攻勢，但總是欠缺臨門一擊，直到12局才靠著劉時豪安打打破平手僵局，葉君璋說：「江少慶是很有實力的投手，除非他自己有狀況，不然很難把他打下來，他有很多球種品質很好，是有辦法解決危機的。」

葉總也誇讚在比賽後段替補上陣的劉時豪，在攻守兩端都給予球隊很大的幫忙，「他上去時球隊有交待一些實情，他也做得很好，對對方打者、自家投手掌握的都很好。」

劉時豪相隔1534天再度獲選單場MVP，賽後也被隊友高高拋起，「他們都知道我壓力很大，不是很常下場，所以就鬧我一下。」他表示，來到龍隊後首度成為致勝英雄，終於有為球隊貢獻到的感覺，「很高興大家都沒有放棄。」

12局上1出局、三壘有人時，輪到劉時豪打擊，「教練只提醒我照平常策略攻擊，我跟自己說要爭氣一點，很開心能打出去，其實看大家一直拿MVP我也很想要，他們也成為我的動力，也謝謝葉總給我機會上場。」

富邦悍將江少慶僅投4.2局被敲10安失3分。（陳怡誠攝）

味全龍左投王玉譜跨局連飆5次三振。（陳怡誠攝）

味全龍林凱威中繼2局無失分。（陳怡誠攝）