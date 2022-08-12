統一獅11日「開箱」新洋投克維斯，但他首局用48球才抓下3出局，最後僅投4局就退場，不過獅隊也看到正面訊息，總教練林岳平說：「克維斯第一場就能投到100球，我們認為他是準備好了。」

克維斯經過「3＋4」隔離程序後，調整進度比更早來台的「吹哨者」費爾斯還快，昨天他未經過二軍實戰就直接在一軍「開箱」，但首局似乎還在適應比賽節奏，單局投出3次保送、被敲3支安打失3分，用了48球才完成第一局。

雖然首局用球數就暴增，但接下來3局克維斯回穩，最終用100球投4局。「餅總」笑說沒有被克維斯首局表現嚇到，「就是開局比較不穩定而已，第一局用了很多曲球、變化球，角度都不錯，但對手都沒揮棒，球數用得多，要搶好球時又被打安打，後來配球上做些調整表現也就回穩。」

克維斯坦言，以結果論來看，沒有在二軍出賽多少有些影響，「第一局的感覺是很久沒有登上投手丘，有段時間沒有出賽，除了注意身體狀況還要注意情緒，要把比賽感覺找回來。」他提到，會直接在一軍出賽，除了是教練團調度，自己也十分有意願，「想要盡快在一軍出賽，幫球隊把戰績拉起來。」

度過首局亂流後，克維斯也覺得「熱機完成」，接下來3局沒有失分，「後面3局算是有達到自己的目標，希望下一場比賽能夠延續後面3局的表現。」

克維斯認為，一場比賽配球、結局好壞投手要承擔多數責任，首局結束回到休息室後，柯瑞也有給他點建議，可以多投速球，「其實我的本質也是速球派的投手，其他變化球都是用來搭配速球的，用速差來擾亂打者，很高興柯瑞有幫助我找回投球的自己。」

生涯首度碰上中職打者，克維斯認為，龍隊打者擊球策略都很棒也很有耐心，知道投手哪顆球狀況不好要去做攻擊，經過昨天的比賽，更知道要把球控在邊邊角角，才能解決台灣打者。

而之前有在韓職打過球的他，來到台灣也十分享受「台式應援」，克維斯說：「我很喜歡台灣的加油方式，這樣的應援讓比賽更滂薄、球迷更投入，我覺得這應該要帶去美國，那邊看球球迷都是比較被動的。」