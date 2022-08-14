味全龍「龍王」王維中傷癒復出後第2場先發面對統一獅，投4.2局被敲6安打包含1轟、失4分，吞下本季第2敗，不過總教練葉君璋認為，王維中整體狀況還不錯，此役唯一問題就是用球數太多。

王維中6月23日先發面對富邦悍將，最後一打席面對好手申皓瑋時太興奮，不慎拉傷背部，上半季提前「關機」，下半季在7日傷癒歸隊，首戰僅投3局、54球，前天先發用球數提升到75球左右，最終用72球投4.2局。

葉總認為，王維中整體看來狀況不錯、身體狀況也很好，唯一問題就是投得太過小心、導致用球數太多，另外也可能是還在熟悉好球帶，「他現在應該是比較沒有王牌投手的壓力，但太想三振打者，若是沒有掌握好好球帶就會比較困難。」

投手教練郭勝安透露，王維中下次先發出賽在18日斗六面對獅隊，用球數也再往上加，設定6局90球左右，他也提到，針對王維中太想追求三振這個部分，也有與他溝通過，「希望他是可以拉長投球數，不用太刻意追求三振，而是自然會出現。」