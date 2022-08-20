味全龍捕手林辰勳。（陳怡誠攝）

味全龍20日與富邦悍將交手，總教練葉君璋卻在比賽中看到「超越勝負的感動」，就是看到兩隊新秀捕手戴培峰、林辰勳優異的表現，直呼：「讓我覺得看到希望。」

捕手出身的葉君璋賽後被問到郭天信趁著暴投大膽跑回本壘攻下超前分是否對比賽很重要時，卻主動提到此役兩名捕手的表現。

葉總笑著說：「這場比賽我看得還滿開心的，看到兩位國家未來捕手（指林辰勳、戴培峰）對決，這是除了比賽輸贏外，看到蠻開心的，覺得看到希望。」

他指出，林辰勳從近來龍隊至今進步很多，「不管在各方面他都成長很多，這場比賽對他來講應該是很可以成長的，因為年輕的捕手遇到賢拜、又是這麼好的投手一定會有壓力，但他這場比賽把捕手引導的很好，對我們來說是很重要的。」

葉總誇讚他，從這場比賽中有看到一個好捕手的樣子，「從內容來看我覺得很不錯。現在有了3個好捕手對我們來講有比較大的（調度）空間。」