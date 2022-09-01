女星李妍憬日前爆出曾被已婚黑道大哥包養，對方更怒罵她是妓女，由於深怕生命安全有疑慮，還發出不自殺聲明，不過傳聞中的大哥跳出來表示指的並非李妍憬，怒批她根本在搏版面，對此，李妍憬提出兩點打臉對方，不過稍早卻發文重申「曾姓大哥如果比喻不是我，我願意公開道歉」。

據《三立新聞網》報導，重量級大哥「太保」曾盈進表示他與李妍憬並不相識，未料卻被對方越抹越黑，更稱叫李妍憬的人太多，像是昨天旁邊的酒店小姐就叫李妍憬，怒斥不要藉此搏版面，也懇請社會大眾體諒一位愛老婆的陪病者心情，對此，李妍憬強調是對方發連結，還連名帶姓附上照片辱罵才會嚇到，更詢問：「跟我說一下是哪一間，我帶圤導去光顧一下點那位李妍憬」，接著怒嗆：「請您撤下所有連結以及相關我的發文，以及您老婆也要撤文喔，如果這禮拜您還沒撤我只能走司法程序」。

不過李妍瑾今天針對此事再度發文，只見她態度放軟表示：「曾姓大哥如果比喻不是我，我願意公開道歉」，接著表示曾大哥臉書有PO到她的新聞連結，讓很多媒體打來詢問發生什麼事，因此

才表明曾經跟四海寶哥（方寶慶）交往過，未料分手後對方多次跟她週轉，但事後卻不聞不問，讓她坦言一度想不開之外，對於回答多家記者的問題，也感到不堪其擾。

最後，李妍憬表示曾大哥已透過記者表明互不相識，等同這件事已經圓滿落幕，也感謝這麼多大哥鼎力相助，接著不忘向方大哥喊話：「這些錢也許對你來說不算什麼，但時間也那麼久了，可否還給小女子，讓我有條活路吧」。