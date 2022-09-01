廖家儀頂著「環球小姐冠軍」光環出道，跨足電視劇、廣告和主持，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑便淡出螢光幕，近來返台拍攝八點檔《市井豪門》，未料卻突然發文求救，她表示後腦勺突然浮腫起一條筋，由於不知道是否與七月發生的車禍有直接關係?希望有相關經驗的網友能給予建議。

廖家儀發文表示拍戲到一半時，覺得頭部突然很漲，原本想說是否中暑，未料卻在沒有任何外傷的後腦勺，摸到浮腫起一條筋，一度推測可能是太熱或是七月發生的車禍撞到導致，但因為近來台灣疫情升溫，不敢隨便去醫院，嚇得她趕緊PO文並曬出受傷部位求救，希望有任何相關經驗，或是厲害的醫生團隊們，能給予些建議指導她該如何做。

對此廖家儀提出的疑惑，有網友分享相關經驗：「條狀還是橢圓？我小時候被椅子撞到候也突然有，醫生說是淋巴線腫大，不痛就沒事～但還是要去醫院看一下比較安心」，不過她暫時未對此做出任何回應。

廖家儀7月時開車等紅燈時，突然遭後方車輛衝撞，衝擊力之大導致對方車頭全毀，她也撞上前方座位造成額頭及腳脛骨紅腫，為了保險起見，還因此做了全身斷層掃描，也跟劇組請假休息觀察3天，鬼門關前走一遭的她，藉自身經驗呼籲所有人行車不管坐前座還是後座，都務必繫好安全帶，才能保護好自己的安全。