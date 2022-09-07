近幾年因疫情及國際政經動盪，住宿及餐飲業幾度受創，不過今年有明顯復甦跡象，依據財政部資料，今年6月全國住宿及餐飲業家數共17萬3,700家，與疫情爆發2019年相比，家數增加12.9%，並創下統計以來家數新高，在住宿及餐飲業的銷售額部分，今年上半年共3,775億元，與2019年同期相比增加5.0%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，疫苗施打普及率增加，民眾恐懼感逐漸降低，促進各商圈人潮回流，另一方面，前幾波疫情干擾後，店租水平下降，開店成本降低，也有助於店家在復甦之際開拓市場。 綜觀各區域住宿及餐飲業今年家數及銷售額，比較2019年疫情爆發的排行榜，離島地區囊括前兩名，澎湖縣今年1,785家，與2019年相比大幅增加33.1%，金門縣今年1,151家，增加23.6%；六都中也有三都入榜，桃園市1萬3,465家，增幅17.1%，新北市及台中市都達到2萬家，增幅分別為15.8%、15.0%。

郎美囡分析，商家、投資人看好內需市場，紛紛投入旅遊觀光相關產業，其中離島地區舉有特殊景色及歷史背景，促使在地業者加碼或外地投資人進駐，購地蓋民宿頗為熱門，不過本島都會區也有亮眼表現，近幾年國內一日遊盛行，如桃園、新北、台中及新竹縣市人口多、交通便利，且住宿、餐食選擇多元的區域，備受消費者青睞。 在住宿及餐飲業銷售額方面，全國今年上半年與2019年同期相比增幅僅5.0%，不似家數快速激增，增幅第一名為苗栗縣，今年上半年共56億元，與2019年相比增幅28.8%，大家房屋苗栗中華加盟店店長劉柏松表示，苗栗南庄、大湖、三義為著名觀光景點，近幾年受惠國旅帶來商機，遊客人數明顯增加，尤其露營蔚為風潮，苗栗諸多露營區吸引許多外地遊客，基於廣吹露營風這項因素，苗栗縣近幾年遊憩用地、農牧用地及林業用地成為當地不動產市場的熱門物件。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前已有多國開放國門，歡迎國際觀光客，但基於防疫需要及原油價格上漲，機票、當地交通、住宿的成本都大幅增加，出國玩代價高，消費者望之卻步，反倒讓國內旅遊持續發光發熱。