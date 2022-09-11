新北市文化局今在五股守讓堂舉行「傳統藝師群像錄製發表會暨傳統工藝研習成果展」，分享首波藝師群像錄製成果，影片聚集登錄14位傳統藝師工作歷程，分享其理念、介紹相關作品。（新北市文化局提供）

因應全國古蹟日，新北市文化局今在五股守讓堂舉行「傳統藝師群像錄製發表會暨傳統工藝研習成果展」，分享首波藝師群像錄製成果，影片聚集登錄14位傳統藝師工作歷程，分享其理念、介紹相關作品，拉近民眾與傳統技藝的距離，現場也展示出工藝花燈、漆線雕等作品，邀請藝師現場分享。

文化局指出，保存無形文化資產需與時間賽跑，為了保存傳統藝師珍貴記憶，透過製作藝師群像錄製，傳遞藝師薪火，發表會邀請到傳統藝術說唱藝師楊秀卿的結業藝生鄭美，用說唱介紹錄製的14位藝師，並播放精華影片，拉近民眾與藝師的距離。

14位藝師包含傳統彩繪保存者莊武男及蔡龍進、木雕保存者洪耀輝、泥作工藝保存者楊瑞西及楊重家、製鉋工藝保存者詹益農以及仿古陶瓷保存者許朝宗；傳統表演藝術包含唱保存者楊秀卿(歿)及陳美珠(歿)與陳寶貴、北管音樂保存者邱火榮、板橋潮和社及淡水南北軒、歌仔戲文場音樂林竹岸以及醒獅陣張遠榮。

文化局表示，傳統工藝研習成果展即日起至9月25日展出，除了不間斷放送傳統工藝及傳統表演藝術各7位藝師錄製的14支完整影片，現場也會展出市府與台藝大合作，邀請藝師辦理的傳統工藝花燈、細木作研習課程成果，以及林家億藝師漆線雕課程學員作品、藝師珍貴作品與收藏等，讓民眾細細品味。

文化局長龔雅雯說，新北市全國古蹟日「古動奇蹟∞新北相傳」系列活動將陸續登場，有防災、文旅、戲劇、展覽、表演五大主題，帶領民眾體驗不同的新北古蹟，除了五股守讓堂的藝師群像錄製發表會，還有板橋放送所的板橋故事屋、「校園瘋文資」古蹟樂高展、實境遊戲「遺落夢境」、文資小旅行等展覽演出或走讀活動，詳情可至新北市文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)或新北市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。