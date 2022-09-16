iPhone 14系列及 Apple Watch今（16）日上市！STUDIO A 全門市上午10：00開放取機，針對台北地區會員首次提供官網購機「2HR快送」、「宅配」以及「線上一對一視訊教學」等多重服務，還可以3折優惠價加購周邊保護組合，滿足急需購機、或作為送禮使用的消費者需求。

STUDIO A自去年初起針對全台10大地區會員推出「2小時快送」服務，上線以來會員體驗滿意度達100％。今年針對「台北地區」會員推出新機「2小時快送」服務，只要會員於 STUDIO A官網「台北2hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，每日11：00-20：00時段，即可享受即時宅配到府的快速與便利性，且不受平假日限制，不僅可降低在公眾場所，排隊等候與人的接觸頻率、還可節省出門往返的時間，而其他區域及縣市仍可利用最快隔日到貨的宅配服務方式訂購。

舉例來說，台北市地區上班的張小姐若為標準會員用戶，於官網訂購最新上市的 iPhone 14 128GB 紫色款，售價2萬7900元，以3折優惠價$888元加購包含支架保護殼、藍寶石鏡頭貼、玻璃螢幕保貼的專屬大禮包(原價$2860)，等於省下$1972元，而總金額2萬8788元，若使用中信LINE Pay卡付款，還可獲得LINE Points 863點回饋。張小姐除可享受新機2小時快送服務外，獲得的會員287點數於10月31日前，還享有等同白金、鑽石級會員周邊折抵100％福利，點數可全額折抵購買周邊商品之金額。

STUIDO A 觀察本次 iPhone 14 開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 13時更為踴躍，顏色以今年新色 iPhone 14 Pro ／ Pro max 深紫色系列及 iPhone 14 紫色為最多、佔了近六成，其次為iPhone 14 Pro ／Pro max 太空黑及 iPhone 14藍色。容量方面iPhone 14 Pro ／Pro max 多以128／256GB型機為主，iPhone14系列較多預約為128GB 款式，顯示今年最新色的 iPhone 系列十分受到民眾所親睞，而中階容量規格更是大眾換機的目標首選，iPhone 14 、Apple Watch S8／SE系列台北地區快送服務將於16日上午同步啟動。