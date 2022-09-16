iPhone 14系列及 Apple Watch今（16）日上市！STUDIO A 全門市上午10：00開放取機，針對台北地區會員首次提供官網購機「2HR快送」、「宅配」以及「線上一對一視訊教學」等多重服務，還可以3折優惠價加購周邊保護組合，滿足急需購機、或作為送禮使用的消費者需求。

STUDIO A自去年初起針對全台10大地區會員推出「2小時快送」服務，上線以來會員體驗滿意度達100％。今年針對「台北地區」會員推出新機「2小時快送」服務，只要會員於 STUDIO A官網「台北2hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，每日11：00-20：00時段，即可享受即時宅配到府的快速與便利性，且不受平假日限制，不僅可降低在公眾場所，排隊等候與人的接觸頻率、還可節省出門往返的時間，而其他區域及縣市仍可利用最快隔日到貨的宅配服務方式訂購。

舉例來說，台北市地區上班的張小姐若為標準會員用戶，於官網訂購最新上市的 iPhone 14 128GB 紫色款，售價2萬7900元，以3折優惠價$888元加購包含支架保護殼、藍寶石鏡頭貼、玻璃螢幕保貼的專屬大禮包(原價$2860)，等於省下$1972元，而總金額2萬8788元，若使用中信LINE Pay卡付款，還可獲得LINE Points 863點回饋。張小姐除可享受新機2小時快送服務外，獲得的會員287點數於10月31日前，還享有等同白金、鑽石級會員周邊折抵100％福利，點數可全額折抵購買周邊商品之金額。

STUIDO A 觀察本次 iPhone 14 開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 13時更為踴躍，顏色以今年新色 iPhone 14 Pro ／ Pro max 深紫色系列及 iPhone 14 紫色為最多、佔了近六成，其次為iPhone 14 Pro ／Pro max 太空黑及 iPhone 14藍色。容量方面iPhone 14 Pro ／Pro max 多以128／256GB型機為主，iPhone14系列較多預約為128GB 款式，顯示今年最新色的 iPhone 系列十分受到民眾所親睞，而中階容量規格更是大眾換機的目標首選，iPhone 14 、Apple Watch S8／SE系列台北地區快送服務將於16日上午同步啟動。

14檔外資天天買 發威
聯想高效商務平板Lenovo Tab P11 Pro在台上市
iPhone 14系列實測 3C達人：Pro動態島有感升級
#iPhone #14 #會員 #快送 #Pro