據美國之音報導，美國證券交易委員會（SEC）美東時間周三（9月21日）指控中國科技公司「獵豹移動」（Cheetah Mobile）的首席執行官和該公司前總裁涉嫌內幕交易。

報導稱，美國證券交易委員會發表聲明說，該公司的首席執行官傅盛和前總裁兼首席技術官徐鳴，在意識到公司最大的廣告合作夥伴的廣告收入大幅下降後，兩人共同制定了一個交易計劃。

美國證券交易委員會指控，這兩人根據這項所謂「10b5-1交易計劃」，在掌握重要的非公開信息的情況下，出售了獵豹移動的證券。

美國證券交易委員會說，傅盛和徐鳴在2016年根據交易計劃出售了九萬六千股獵豹移動的美國存托股票，兩人分別規避了大約20萬3290美元和10萬0127美元的損失。獵豹移動的總部位於中國，向市場提供各種技術產品，其中包括手機遊戲和其它應用程序。

美國證券交易委員會執法處「市場濫用」監管部門負責人約瑟夫·桑索內（Joseph G. Sansone）說，「這起案件是美國證券委員會決心讓企業高管們承擔責任的有一個例子。他們試圖繞過聯邦證券法，進行非法交易非公開信息。儘管在某些情況下，根據所謂10b5-1交易計劃進行交易，可以保護員工免受內幕交易的責任；但是這些高管的交易計劃不符合證券法的規定，因為他們在進入交易時掌握重要的非公開信息。」

報導稱，美國證券交易委員會還發現，傅盛在獵豹移動2016年3月的一次財報電話會議上，對該公司的收入趨勢做出了具有重大誤導性的公開聲明，並導致該公司未能在其2016年4月的年度報告中，披露重大的負面收益趨勢。

根據美國證券交易委員會的命令，傅盛和徐鳴違反了1934年《證券交易法》的反欺詐規定；傅盛違反了1933年《證券法》的反欺詐規定，是導致獵豹移動違反《交易法》關於股票發行人報告要求的原因。傅盛和徐鳴在既沒有承認，也沒有否認美國證券交易委員會調查結果的情況下，同意停止和終止與其未來證券交易有關的訂單；並分別支付了55萬6580美元和20萬0254美元的民事罰款。