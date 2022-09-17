台中市政府文化局辦理「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」活動，16日晚上明華園日字戲劇團及一心戲劇團，兩大劇團在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出歌仔戲盛宴，現場近2000位觀眾欣賞演出；市長盧秀燕到場與民眾同樂，她笑說自己上台只是為了墊檔，方便演出人員在後台準備；同時感謝市府團隊精心為大家策劃的一系列活動。

「請大家好好享受這美麗的夜晚！」盧秀燕說，市民朋友們認真防疫悶了近三年，防疫成績六都第一，大家有目共睹；衛生局長曾梓展日前還到中央接受表揚，感謝民眾的努力，市府在後疫情時期，規畫一連串的藝文表演節目，要帶大家走出戶外，放鬆一下。

文化局表示，明華園日字戲劇團及一心戲劇團接力演出，機會難得。明華園日字戲劇團以「丑藝與女戲」為特色，由藝啟微笑傳統戲劇演出計畫《猩猩膽》，取自諧音「一起微笑」，享富盛名的台灣第一丑角陳勝在及當家小旦鄭雅升，藉由狐狸公公及猩猩女，帶給觀眾正向能量。

另一心戲劇團《包公會國母》則改編自經典傳統古冊戲《宋宮秘史》，一陣詭異的落帽風引包拯查冤情，當朝國母李宸妃遺落民間、掀起大宋王朝宮廷的波濤洶湧故事。高潮迭起的劇情在在展現演員表演功力與詮釋心法，角色心境轉折再加上唱腔及身段做工，將傳統全新製作精華淬鍊重現。

文化局指出，「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」系列活動持續至12月20日止。金宇園掌中劇團9月24日將在外埔區公所前廣場演出《大肚山童話-願望樹》，以人穿龍偶裝與木偶共演的逗趣畫面貫穿故事線；台灣揚琴樂團9月25日將在港區藝術中心戶外廣場演出《流轉的記憶-樂遊台灣音樂會》，用音樂帶領觀眾走入時光隧道，聆聽百年經典饗宴。