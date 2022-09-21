平白多了一筆鉅款，任誰都匯一陣心慌。美國一名工程師日前收到近25萬美元（折合新台幣約784萬）的款項，且之後發現，匯款方竟然是科技巨頭谷歌（Google），但他卻從來沒有為這家公司工作過，而令他費解的是，時過3周，谷歌仍未和他追討這筆款項。

NPR報導，無聊猿（BAYC）母公司Yuga Labs工程師柯瑞（Sam Curry）上周二（14日）在推特（Twitter）發文，他日前意外收到一筆谷歌的匯款，金額達249,999美元，因為已經過了3個多禮拜仍不見對方來追討，想詢問如何聯繫谷歌。他還補充，「如果你不想要回去也沒關係...」。

柯瑞表示，他偶爾會參與包括谷歌在內等公司的漏洞搜索，協助公司找出漏洞以獲得賞金，但他還是無法釐清漏洞賞金與銀行帳戶那筆鉅款之間的關聯性。

柯瑞猜谷歌或許是匯錯款，因此並沒有花掉這筆錢，以免谷歌來向他拿回。不過他強調，如果谷歌很久之後才聯繫他，他必須先把錢轉移到另一個帳戶，以避免繳稅。

而事實證明，柯瑞的猜想是對的。谷歌發言人回應NPR證實此事，並坦言是人為疏失，「Google團隊向錯誤的一方匯款，我們感謝受影響的合作夥伴及時聯絡我們」。谷歌表示，「公司打算拿回這筆錢」。