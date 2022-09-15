台中市蕭姓女子在FB認識男網友，不斷傳送獲利照片並遊說她投資股票，還教她臨櫃匯款時要怎麼跟行員說，蕭女不疑有他，至金融機構欲匯款10萬元給對方，幸經機靈行員察覺有異報警，順利保住辛苦錢。

大雅警分局指出，大雅派出所警員曾淑因日前擔服金融守望勤務時，接獲合作金庫通報民眾疑似遭騙。

52歲蕭女向警方表示，在FB上認識暱稱Phyllis Meyer男網友，經主動加LINE後，不斷遊說她投資九芝堂中醫股票，並貼上多筆成功獲利截圖。網友還教她，如匯款時遭到行員詢問，必須謊稱是要匯給朋友購買房屋修繕材料所用。

蕭女說，當時就覺得有點奇怪，現在才知道原來是詐騙集團慣用手法，非常感謝行員跟警方協助，著實學到寶貴的一課。

大雅派出所長賴克温呼籲，面對詐騙手段不斷推陳出新，民眾若有任何疑慮應保持冷靜，立即撥打反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。